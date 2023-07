Suoni della Murgia: a Malerba concerti di Paradiso e Bungaro

Sabato 22 luglio fa tappa alla Masseria Malerba "Suoni della Murgia", la rassegna musicale internazionale itinerante giunta alla 22esima edizione, in programma fino al 27 agosto in sei città del territorio murgiano (province di Bari e Bat) tra masserie storiche, dimore, cortili, aree naturali, chiese, grotte e perfino un ex stabilimento vinicolo., originario di Santeramo in Colle. Chitarrista-compositore, concertista, autore e didatta, universalmente riconosciuto come "Il chitarrista volante" per i suoi innumerevoli tour in giro per il mondo e per la sua metodologia didattica di base apprezzata e utilizzata in molti paesi europei, asiatici e americani. Ad accompagnarlo il flautista Giuseppe Di Gioia, il violoncellista Francesco Zizzi e il pianista Francesco Cassano. Con loro il poeta, scrittore e saggista Onofrio Arpino che arricchirà il concerto con testi e versi ispirati alla musica in programma. Verranno proposte svariate tematiche raccontate attraverso la musica e le parole: l'ambiente, il territorio, le migrazioni e omaggi musicali a diversi musicisti. Un concerto multi sensoriale e alternativo.. Un nuovo concept, ideato da Corrado Bungaro, dedicato alla musica immortale di Johann Sebastian Bach, con brani scelti dalle Sonate e Partite per violino e dalle 6 Suites per violoncello, trascritti per viola d'amore a chiavi, tra interpretazioni originali, riletture e improvvisazioni sul tema. Il progetto è incentrato sull'interazione sonora con la voce del beat boxer Marco Forgione, con evoluzioni ritmiche e vocali che dialogano con le corde della viola, in un clima estremamente contemporaneo dove il contrasto tra antico e moderno si fonde in un unico nuovo linguaggio. Dentro e fuori di Bach.Corrado Bungaro viola d'amore a chiavi, voce; Marco Forgione voce, human beat box.