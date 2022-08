Si chiude Suoni della Murgia: ultimo concerto con Andrea Parodi Zabala e i Borderlobo

Ultimo appuntamento domenica 21 agosto nella masseria "Madonna dell'Assunta" per "Suoni della Murgia", la rassegna internazionale di musica, giunta alla 21esima edizione e organizzata nelle masserie storiche del territorio di Altamura. Una lunga cavalcata partita il 18 giugno, che ha riscontrato la presenza complessiva finora di circa 4.000 spettatori tra le tappe programmate e quelle fuori programma, in tutto tredici (quasi tutte con doppio live), più una esibizione per le strade del centro storico cittadino.Ospiti dell'ultima serata Andrea Parodi Zabala e i Borderlobo che proporranno un concerto che si ispira alle storie e ai paesaggi sonori di tanti classici della produzione musicale americana della frontiera al confine fra il sud degli Stati Uniti ed il nord del Messico. Atmosfere affini a quelle della Murgia, a sua volta terra di confine fra mondo contadino-pastorale e mare, tra civiltà bizantina e normanno-sveva.Ma non mancheranno i "richiami" al cantautorato italiano e in genere al Mediterraneo. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Pomodori Music che presenta il format "Storie di cortile" a sancire il nascente gemellaggio tra quest'ultima associazione e l'associazione Suoni della Murgia. Sul palco, accanto a Parodi, si esibiranno Alex Gariazzo, tra i più grandi chitarristi italiani (anima della storica Treves Blues Band) alle chitarre, mandolino ed ukulele; Angie, straordinaria bassista; Luciano Macchia, trombonista di grande inventiva e presenza scenica; Riccardo Maccabruni, tastierista e fisarmonicista di elevato spessore, Max Malavasi alla batteria. A completare la serata ci sarà anche l'esibizione di Beatrice Campisi, cantautrice emergente, con la sua impostazione vocale e musicale spiccatamente mediterranea. Per Andrea Parodi quella dei viaggi sembra una vera e propria ossessione: nel 1999 il primo volo oltreoceano, in Canada, dove registra "Le piscine di Fecchio", album d'esordio autoprodotto sotto la guida di Bocephus King. Nel 2007 torna in Canada ed esce, per etichetta Lifegate, Soldati, suo secondo album che si avvale della partecipazione di Claudio Lolli, Luigi De Gregori, The Gang e The Be Good Tanyas. E proprio lungo la strada Andrea trascorre le sue giornate, impegnato ormai da diversi anni in un "never ending tour" in giro per l'Italia e per il mondo. Protagonisti dei moltissimi eventi live, infatti, sono senza dubbio gli Stati Uniti dove il giovane cantautore ha proposto con umiltà e coraggio la sua musica, ottenendo l'invito ad esibirsi all'interno di Festival molto prestigiosi; e poi una lunga carriera.Soddisfacente il bilancio di Suoni della Murgia: apprezzato dal pubblico il binomio tra musica di qualità e gli scenari sorprendenti delle masserie storiche del territorio. La decisione di introdurre da quest'anno un piccolo contributo associativo non ha scoraggiato il pubblico alla ricerca di suoni e spettacoli musicali originali. L'appuntamento è per le 20.30 nella masseria storica-agriturismo "Madonna dell'Assunta" sulla strada provinciale 238 tra Altamura e Corato (bivio per Ruvo-strada provinciale 35).I biglietti (5 euro ciascuno) si possono acquistare su eventbrite o direttamente all'ingresso. Per contatti e informazioni: 320.7220383 - 393.3070001