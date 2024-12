"Senele", seconda vita nella moda per il grembiule di casa: mostra-evento di Annalisa Colonna

Mostra/eventi voluta dal Comune di Altamura con gli abiti-grembiule e il laboratorio di moulage di Annalisa Colonna, per il progetto "Senele Project", gli scatti fotografici di Luciano Bolognese, l'installazione audiovisiva e il laboratorio di estetica ed espressività di Vittoria Elena Simone e il talk della coach Luciana Valente. L'iniziativa rientra nella manifestazione del Comune denominata "AgriNatale"."Senele" è il nome dialettale del grembiule utilizzato in casa, per sbrigare le faccende domestiche. Annalisa Colonna ha dato una "seconda vita" trasformandolo in un capo di abbigliamento.Annalisa Colonna è una designer di moda, specializzata nella gestione del Prodotto semi-sartoriale; si occupa inoltre di Marketing emozionale attraverso il digitale. Laureata all'Università di Firenze in Progettazione della Moda con Tesi su Come la Moda può fare Cultura e perfezionata nel prestigioso istituto Internazionale Polimoda, ha disegnato per le più importanti case di moda come referente diretta per le collezioni Sposa, anticipando il gusto fashion del mercato bridal e influenzando la destination wedding pugliese (IG e FB @stilistapersonale).Il progetto SENELE (dal dialetto s'neil).Nel 2019 la designer ha realizzato i prototipi della personale collezione di abiti sartoriali Annalisa Colonna Collection e ha lanciato con una mostra ad Altamura il progetto SENELE, gli amatissimi grembiuli da casa della nonna trasformati e rivisitati per uscire e divertirsi, oggi tra i 10 finalisti di Womən per le imprese femminili. La collezione SENELE è stata scelta dal Consiglio Regionale della Puglia e da La Nuova Murgia per rappresentare i temi dell'uguaglianza di genere, della conoscenza e del rispetto delle differenze.I grembiuli/abiti SENELE, gli scamiciati in cotone dai tipici fiorellini, ma dall'irriverenza delle scollature e dei dettagli pop, sono apparsi in TV e sui giornali (RadioNorba TV, Trm, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Repubblica - Bari, Woman&Bride ecc.) , come simbolo di "una nuova identità femminile e di un nuovo stile di vita mediterraneo","dress code per l'autostima", "arma di seduzione" ed "operazione di upcycling 100% local".SENELE, attraverso laboratori e la formazione, ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani e tutti verso le sue molteplici tematiche, di entrare nel mercato del fashion e del merchandising semi-sartoriale collaborando con imprese commerciali, con il sostegno di pubblico e privato.