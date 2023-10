null Seconda domenica in bici, passeggiata su due ruote dallo stadio al Pulo

Secondo appuntamento con l'evento "Domenica in bici", per il 22 ottobre 2023. L'iniziativa, promossa dalla Città Metropolitana di Bari e patrocinata dal Comune di Altamura, abbina l'attività sportiva e la conoscenza del patrimonio storico e naturalistico, pertanto è indicata e consigliata per tutti.Il percorso del 22 Ottobre prevede:Ritrovo ore 9, partenza 9:30 piazzale antistante Stadio Tonino D'Angelo, destinazione Pulo. I partecipanti saranno accompagnati da guide turistiche che faranno conoscere meglio alcuni luoghi di grande interesse antropologico, culturale e paesaggistico. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.A seguito di avviso pubblico, la Asd Freedom Cycling Team si occupa degli aspetti organizzativi.L'organizzazione garantisce:- servizio di assistenza tecnica e medica;- sacca con acqua e frutta.Per iscrizioni: info 333.8321079