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Inaugurazione

Salute dei reni: Aned organizza camminata "Insieme sulla via Francigena"

domenica 3 maggio 2026 Oggi
Domenica 3 maggio 2026, a Bari, si tiene la tappa pugliese dell'iniziativa "Insieme sulla Via Francigena". Si comincia alle ore 9.00 nella sala consiliare del Comune; alle ore 10.30 l'inizio del cammino.

Il progetto nasce dall'esigenza di unire pazienti nefropatici, dializzati, trapiantati, familiari, operatori sanitari e cittadini in un percorso di cammino che promuova salute e solidarietà. L'iniziativa mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti, rafforzare i legami sociali e aumentare la consapevolezza pubblica sulla malattia renale cronica e sulla cultura della donazione. "Insieme sulla Via Francigena" rappresenta quindi una opportunità unica per dimostrare che, anche di fronte a una malattia complessa come la malattia renale cronica, è possibile vivere una vita attiva e piena, ricca di relazioni e solidarietà. Attraverso questo cammino, si vuole diffondere un messaggio di speranza e consapevolezza, incoraggiando tutti a prendersi cura della propria salute e a considerare l'importanza della donazione di organi come atto di solidarietà e responsabilità civile.

E' l'evento inaugurale delle tappe da sud a Bari verso Roma.

Il progetto si svolge tra il 15 marzo e il 7 giugno 2026 e prevede un totale di 12 tappe, partendo da Torino in occasione della Giornata Mondiale del Rene, e concludendosi a Roma.
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