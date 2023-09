Sagra "Murgia a morsi": trionfano i caratteristici sapori del territorio

Evento in corso

Dal 15 al 17 settembre l'associazione Algramà organizza la terza edizione di "Murgia a morsi - festival dell'Alta Murgia", sagra gastronomica che valorizza la filiera della carne e del latte di pecora. La pecora alla r'zzaule e l'arrosto di agnello allevato dai pastori della Murgia sono le due gustose ricette che non possono mancare.La sagra si tiene in piazza Resistenza e, oltre ai momenti enogastronomici, presenta un ricco programma con concerti, laboratori del gusto o dell'artigianato, spettacoli folk, un'area mercato. Tanti "ingredienti" per un evento che piace ai cultori dei sapori murgiani e a coloro che amano il territorio e gli eventi legati alla tradizione.