Rassegna della Murgia 2023: il calendario dei concerti

Il programma 2023 della rassegna Suoni della MurgiaVenerdì 02 giugno – ore 21Masseria Guardiola, AndriaJAMIE MICHAELS, PAOLO ERCOLI, MIMMO EPIFANI, JOSÉ BARROS(evento in collaborazione con Pomodori Music)Domenica 18 giugno – 20.30Masseria Malerba, AltamuraRADICANTOAlle radici del Canto. Viaggio sonoro per mare e altri approdi.Domenica 18 giugno – ore 21.30Masseria Malerba, AltamuraNEIGHBORS: SIMONE BOTTASSO E REZA MIRJALALIvenerdì 23 giugno – ore 21Chiesa della Madonna del Rosario, TerlizziEDUARDO PANIAGUA ENSEMBLE MUSICA ANTIGUATrovatori delle tre culture ai tempi di Alfonso X Il Saggiosabato 24 giugno – ore 21Dimora Cagnazzi, AltamuraEDUARDO PANIAGUA ENSEMBLE MUSICA ANTIGUATrovatori delle tre culture ai tempi di Alfonso X Il SaggioDomenica 25 giugno – ore 20.30Stabilimento De Laurentiis, SanteramoEDUARDO PANIAGUA ENSEMBLE MUSICA ANTIGUATrovatori delle tre culture ai tempi di Alfonso X Il SaggioUn progetto "Geo-Eventi del Parco"Martedì 04 Luglio – ore 21.00Agriturismo Madonna dell'Assunta, AltamuraAIACEcantante e compositore di Bahia, Aiace mescola elementi brasiliani, la musica popolare, jazz, pop e rockSabato 08 luglio – ore 20.30Masseria Guardiola, AndriaENERBIASereninSabato 08 luglio – ore 21.30Masseria Guardiola, AndriaSCARLET RIVERAScarlet's dream(evento in collaborazione con Pomodori Music)Domenica 09 luglio – ore 20.30Masseria Malerba, AltamuraENERBIADomenica 09 luglio – ore 21.30Masseria Malerba, AltamuraWILLOS' & MASSIMO GIUNTINIIrish NightVenerdì 14 luglio – ore 20.30Agriturismo Posta Mangeri, CoratoDIGNITY ROAD PROJECTIl percorso della dignitàUn progetto "Geo-Eventi del Parco"Sabato 15 luglio – ore 20.30Jazzo Corte Cicero, AltamuraDIGNITY ROAD PROJECTVenerdì 21 luglio – ore 20.30Masseria Guardiola, AndriaFAN CHAABI – ethnic mediterranean musicTetraktysVenerdì 21 luglio – ore 21.30Masseria Guardiola, AndriaMICHAEL MCDERMOTT(evento in collaborazione con Pomodori Music)sabato 22 luglio – ore 20.30Masseria Malerba, AltamuraVITO NICOLA PARADISOUna chitarra che racconta. Concerto multisensoriale con musiche descrittive per sola chitarra.sabato 22 luglio – ore 21.15Masseria Malerba, AltamuraONOFRIO ARPINOPoèsica, con le note di Vito Nicola Paradisosabato 22 luglio – ore 21.30Masseria Malerba, AltamuraCORRADO BUNGAROFuori di Bachdomenica 23 luglio – ore 21.00Dimora Cagnazzi, AltamuraALESSANDRO DE ROSA, CLAUDIO FARINONE, FAUSTO BECCALOSSI E MARIA MORAMARCOLettera a Massimo. I luoghi affettivi di Massimo Troisidomenica 23 luglio – ore 21.30Dimora Cagnazzi, AltamuraALESSANDRO DE ROSA, CLAUDIO FARINONE, FAUSTO BECCALOSSIInseguendo quel suono. Una storia di Ennio Morricone.domenica 23 luglio – ore 22.15Dimora Cagnazzi, Altamura"N-ICE CELLO – Storia del violoncello di ghiaccio" di Corrado Bungaroprodotto da Wasabi filmakers e NaturalMente ArtEventivenerdì 28 luglio – ore 20.30Grotta di S. Michele Arcangelo, MinervinoHIRUNDO MARIS. ARIANNA SAVALL FIGUERAS & PETTER UDLAND JOHANSEN…Organizzazione Kino Music srl…Un progetto "Geo-Eventi del Parco"sabato 29 luglio – ore 20.30Dimora Cagnazzi, AltamuraHIRUNDO MARIS. ARIANNA SAVALL FIGUERAS & PETTER UDLAND JOHANSEN…Organizzazione Kino Music srl…domenica 30 luglio – ore 20.30Santa Maria di Cesano, TerlizziHIRUNDO MARIS. ARIANNA SAVALL FIGUERAS & PETTER UDLAND JOHANSEN…Organizzazione Kino Music srl…martedì 1 agosto – ore 21Masseria Castelli, AltamuraFOLKABBESTIAmercoledì 23 agosto – ore 20.30Jazzo Corte Cicero, AltamuraSARITA SCHENA TRIOA flor de pielmercoledì 23 agosto – ore 21:30Jazzo Corte Cicero, AltamuraLIVIA MATTOS TRIONata a Salvador/BA, Livia è fisarmonicista, cantautrice, sociologa e performer.sabato 26 agosto – ore 20Dimora Cagnazzi, AltamuraMARIA MORAMARCO, MARKUS STOCKHAUSEN, FABIO MINA, FRANCESCO SAVORETTIPietrafonieUn progetto "Geo-Eventi del Parco"domenica 27 agosto – ore 20Borgo di Sovereto, TerlizziMARIA MORAMARCO, MARKUS STOCKHAUSEN, FABIO MINA, FRANCESCO SAVORETTIPietrafonieInfo: per l'ingresso agli spettacoli previsto contributo associativo di 5 euro. Si può anche prenotare (ma non è obbligatorio) su Eventbrite