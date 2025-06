Piazzetta degli atleti intitolata a Vanni Murgese

Stasera, in occasione della festa di San Giovanni, è in programma l'intolazione della Piazza degli Atleti al dott. Vanni Murgese, funzionario del Comune scomparso prematuramente per una malattia. Si comincia alle ore 19 con lo street basket a cura della Virtus Basket Altamura, si prosegue con la cerimonia di intitolazione, a cui farà seguito intrattenimento musicale. Installata anche una panchina.Nello scorso mese di marzo, nonostante il brutto tempo, a Vanni Murgese è stata dedicata una giornata omaggio con la messa a dimora di alberi.