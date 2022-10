Parrocchia del Ss. Rosario in festa, stasera la processione della Beata Vergine Maria

Per la solennità della Beata Vergine Maria del Rosario, è in festa la parrocchia del Santissimo Rosario in via Pompei. Una ricorrenza che quest'anno reca in sé una novità per la vita parrocchiale: infatti, da circa un mese a guidare la comunità del Santissimo Rosario è don Fabrizio Caponio che si è avvicendato con don Peppino Creanza (ora parroco di San Sepolcro).Stasera è in programma la messa alle ore 19. A seguire la processione lungo le vie del quartiere che abbraccia la zona del cosiddetto quartiere San Pasquale e di via Selva.