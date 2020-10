Notte della Luna a Lamalunga con osservazione del cielo al telescopio

Venerdì 2 ottobre è "La notte della Luna" a Lamalunga, presso il centro visite della rete museale dell'Uomo di Altamura. Una serata, a partire dalle ore 20.30, per l'osservazione astronomica al telescopio e visite guidate al sito dedicato al carsismo e alla conoscenza del territorio murgiano.L'appuntamento era stato inizialmente programmato il 26 settembre ma rinviato per maltempo, in concomitanza con la "International Observe the Moon Night", evento mondiale dedicato alla scoperta e all'osservazione della Luna, promossa dalla Nasa e altre importanti istituzioni scientifiche. Ogni anno aderiscono all'evento gli astrofili di tutto il mondo, organizzando eventi pubblici e osservazioni astronomiche dedicate alla Luna.Trascorsa la data, non è passata però la voglia di mettersi al telescopio. L'osservazione sarà preceduta da una relazione dell'astrofilo Vincenzo Coppa con una presentazione ricca di curiosità scientifiche, viaggi letterari e reali. Ingresso 5 euro (compresa la guida al centro visite). Info: 340.2645147 - [email protected] ).