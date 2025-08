Nella Dimora Cagnazzi il festival di chitarra Pizzicar de corda

E' dedicato alla figura storica del chitarrista compositore il mini festival "Pizzicar de Corda", che si tiene sabato 2 e domenica 3 agosto a Dimora Cagnazzi per la rassegna di musica popolare e world music "Suoni della Murgia", giunta alla XXIV edizione. Entrambi gli spettacoli cominceranno alle 21. La direzione è affidata all'ideatore della manifestazione, il maestro Vito Nicola Paradiso.Il 2 agosto è in programma il concerto del duo chitarristicoformato da Giulio Tampalini e Daniele Fabio. Il 3 agosto si esibirà il duo formato da Joe Pisto, chitarra e voce, e Fausto Beccalossi, fisarmonica e voce. Tampalini e Fabio, eseguiranno uno spettacolo dal titolo "Da Bach a Hendrix" che, appunto, spazia tra musica classica e contemporanea: da Bach a Boccherini, dai canti popolari italiani (Tarantella di Pico, Torna a Surriento, Pizzica di San Vito) a una Classic Rock Suite (Gary Jules, Van Halen, Eagles, Simon & Garfunkel) fino a Jimi Hendrix e a Carll Orff e a brani composti da Daniele Fabio. Lo spettacolo di Pisto e Beccalossi, tra i maggiori interpreti italiani dei rispettivi strumenti, è intitolato "Respiro" e si muove tra tango, jazz, musica mediterranea, Spagna, habanera, improvvisazione, lirismo passionale e ritmo impetuoso, trascinando l'ascoltatore verso una dimensione fortemente evocativa.A ospitare la seconda edizione del festival "Pizzicar de Corda", è l'antica Dimora Cagnazzi alle porte di Altamura, sulla via per Santeramo in Colle, un luogo incantevole dal punto di vista naturalistico, architettonico e storico.Quest'anno "Suoni della Murgia" ha dato spazio anche ai libri: prima della serata musicale del 2 agosto verrà presentato il romanzo di Arcangelo Popolizio "Fuochi d'artificio", edito da Manni. Il 3 agosto, sempre a Dimora Cagnazzi, toccherà al graphic novel "Chitaridd, il bandito di Matera", di recente pubblicazione, scritto e sceneggiato da Silvio Teot, disegni di Pino Oliva, Nanni Teot e Marco Forte, edito da Piazza Edizioni e Suoni della Murgia con il sostegno della Fondazione Zetema. Si comincia in entrambi i casi alle 19.30.