Mostra fotografia itinerante "Profili - Quando l'arte è donna"

L'universo femminile in tutte le sue sfaccettature. Giovedì 21 luglio, alle ore 17.30, nell'atrio del Museo Nazionale Archeologico di Altamura è in programma l'inaugurazione della mostra fotografica itinerante "Profili - Quando l'arte è donna" organizzata dall'associazione di promozione sociale "LeggerEdizioni".Nell'occasione viene presentato il catalogo d'arte che porta lo stesso nome della mostra e scandaglia l'universo femminile attraverso racconti, poesie, fotografia e musica. In programma intermezzi musicali e letture, oltre ai saluti e agli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e dell'associazione.