Masseria Jesce: mostra della pittrice Roberta Pepe

Dal 19 al 25 novembre si tiene alla Masseria Jesce - Teatro della memoria la mostra d'arte di Roberta Pepe, dal titolo "Il coraggio di non piacere". La Masseria Jesce è ubicata sulla strada provinciale 41 per Laterza, al km 11.Roberta Pepe nata a Gioia del Colle nel 1964, fondatrice dell associazione THIS IS THE PLACE,ha iniziato a dipingere come autodidatta nel 2003;dal2005 docenti qualificati l'anno guidata nella sperimentazione di assemblage e arte astratta. Successivamente sì è avvicinata in maniera del tutto originale all'arte figurativa, sperimentando diverse tecniche , fra cui oli e acrilici. L'artista dice di sé:..."sperimentando, prediligo associare il concetto alla tecnica. Ha esposto presso galleria nuova Fenice a Bari, presso Castello Aragonese a Taranto, presso biblioteca Comunale di Gioia del Colle, più volte presso sala Vanvitelli, presso Artensione di Gioia del Colle, presso Arte Kraba'a Mottola, presso auditorium scuola A. Manzoni a Mottola, presso Alauda ad Adelfia, presso chiesa Sant'Agostino a Massafra, ad arte nel vento di Padova, Potenza e Presicce, presso Galleria Idearte di Potenza , presso Museo Diocesano di Acerenza, presso il palazzo Arcieri di San Mauro Forte , presso Museo MUSMA di Matera, presso chiesa di San Domenico a Ferrandina, presso La grande mostra dedicata al centenario della morte di Rocco Scotellaro.