Convegni Le diverse dimensioni del Covid 19: incontro in videoconferenza del Club Inner Wheel Altamura

Il Club Inner Wheel Altamura, guidato da Lucia Forte, organizza sabato 5 dicembre, alle ore 17,30, un incontro telematico in videoconferenza dal titolo: "Le diverse dimensioni del Covid 19".Ospiti il prof. Loreto Gesualdo, Nefrologo - Presidente della scuola di Medicina Università degli studi di Bari, che svilupperà i seguenti temi "Le cure, i vaccini e i metodi di contrasto", e la Dott.ssa Laura Conte, Psicologo del lavoro - Psicoterapeuta del Benessere-Executive Coach, che ci parlerà de "il cambiamento che genera l'emergenza Covid-19 sui rapporti di lavoro, interpersonali, amicali, sociali ed affettivi.Durante la webinar il partecipante avrà video e audio disattivati ma potrà rivolgere le domande attivando la sezione chat. Il moderatore avrà cura di dare video e audio a quanti faranno richiesta in chat.Questo il link per partecipare: https://us02web.zoom.us/j/81509499538