La confraternita di San Biagio celebra il protettore della gola, messa con il vescovo e processione

In festa la comunità di San Biagio con la festa per il santo protettore della gola, in programma venerdì 3 febbraio.La statua del santo ha temporaneamente lasciato la chiesa in via Cagnazzi, ad angolo con corso Federico II di Svevia, ed è stata accolta in Cattedrale. Alle 19 del 3 febbraio è prevista una messa presieduta da monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo della Diocesi, e celebrata insieme a don Angelo Cianciotta, parroco della Cattedrale di Santa Maria Assunta e di San Nicola de' Greci.Al termine della celebrazione, la confraternita guidata dal priore Giacomo Popolizio distribuisce il pane votivo. Poi, a conclusione del programma, i partecipanti si spostano in processione alla chiesa di San Biagio.La festa di San Biagio è iniziata domenica 29 gennaio con il concerto "L'amor che move", sempre in Cattedrale.