Convegni Inner Wheel Altamura, convegno "Covid, l'emergenza è davvero finita? La sfida che ci attende"

Venerdì 15 ottobre, alle ore 18.00, presso l'Hotel Fuori le Mura, il club "Inner Wheel Altamura" organizza un incontro in presenza sul tema "Covid, l'emergenza è davvero finita? La sfida che ci attende."Introduce la presidente del club Inner Wheel Altamura, Lucia Forte, amministratore Delegato di Oropan S.p.A., modera la prof.ssa Irene Martino. Ospiti eccellenti della serata: il Prof. Pier Luigi Lopalco, Professore Ordinario di Igiene dell'università degli studi di Bari - Assessore alla sanità della Regione Puglia e il Prof. Paolo Maggi Professore Malattie Infettive Università deli studi della Campania Luigi VanvitelliDirettore Unità Complessa di Malattie infettive A.O.R.N., che svilupperanno gli aspetti medicoscientifici-politici dei grandi cambiamenti derivati dall'emergenza sanitaria da Covid-19; la dott.ssa Laura Conte Psicologa del lavoro-Psicoterapeuta del benessere-Executive Coach che svilupperà gli aspetti medico-scientifici-psicologici dell'evoluzione delle soft skills e delle deep skills.A conclusione dell'intervento dei relatori ci sarà un question time durante il quale i partecipanti potranno rivolgere le domande ai relatori, previa prenotazione.