Incontro per parlare de " la Banca nost" (BPPB)

E' aperto il dibattito e la riflessione sulla situazione attuale e futura della Banca Nost (BPPB).Un comitato spontaneo formato dai cittadini, imprenditori, professionisti, ecc., nella consapevolezza che la BPPB costituisce uno dei patrimoni collettivi più antichi ed importanti per assicurare il sostegno e lo sviluppo dei territori di storico insediamento ha inteso avviare una riflessione finalizzata a valutare e proporre le modalità e i tempi con cui la BPPB opera per valorizzare il ruolo dei soci e lo sviluppo delle comunità che negli ultimi 140 anni ne hanno consentito la crescita e lo sviluppo.Diverse le riflessioni emerse e le considerazioni e proposte conseguenti. Molti i soggetti che hanno inteso partecipare all'iniziativa e che il prossimo lunedì 04.03.2024, alle 19.30, presso alla sede della MACNIL di Gravina in Puglia parteciperanno per condividere il proprio pensiero. La partecipazione all'incontro è aperta a tutti.