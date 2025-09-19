Locandina
Enogastronomia

In Wine Festival, due serate all’insegna dei vini

venerdì 19 settembre 2025 fino a sabato 20 settembre Evento in corso
Stasera e domani (19 e 20 settembre) a partire dalle ore 19:00, Piazza della Resistenza di Altamura ospita In Wine Festival, una manifestazione che trasforma il cuore della città in un palcoscenico dedicato al mondo del vino e delle emozioni che questo inconfondibile prodotto sa trasmettere.

L'evento, organizzato da 2MC Spettacoli e Food in collaborazione con il Comune di Altamura, mette in primo piano le eccellenze enologiche del territorio e non solo. Durante le due serate, i partecipanti potranno intraprendere un viaggio sensoriale tra degustazioni, musica e convivialità, vivendo un'esperienza unica che celebra il patrimonio vinicolo della Puglia e delle sue tradizioni.

In Wine Festival è pensato per essere un evento all'insegna della qualità e della scoperta: con l'acquisto del biglietto, infatti, ogni visitatore riceverà un calice, una sacca e uno snack, per poter assaporare al meglio le proposte delle numerose cantine presenti, selezionate per l'occasione. Oltre alle degustazioni, il Festival offrirà momenti di intrattenimento, con musica dal vivo e attività che coinvolgeranno il pubblico, creando un'atmosfera di allegria e socialità.

In Wine Festival non è solo un evento per i palati più esperti, ma una vera e propria celebrazione della cultura del vino, delle tradizioni locali e della convivialità che caratterizzano il nostro territorio. L'ingresso all'evento è consentito previo acquisto di ticket, che possono essere acquistati al numero 340.4130459.
  • Vino
