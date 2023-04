"Il cibo è nella terra": incontro della coalizione M5s Loporcaro sindaco e Semi di futuro

Il candidato sindaco Michele Loporcaro e la coalizione M5S - Loporcaro Sindaco e Semi di Futuro, sostenuti da Sinistra in Movimento e Sinistra Italiana, organizzano un convegno martedì 18 aprile 2023 alle 18.30 presso la Sala dell'Ex Monastero Santa Croce ad Altamura, in cui si parla di agricoltura. Ospite il consigliere regionale Cristian Casili, esperto del settore (è iscritto all'ordine degli agronomi e forestali della provincia di Lecce ed è anche esperto di gestione della qualità dei processi agro-industriali nel comparto biologico, di chimica del suolo e di inquinamento delle terre rosse mediterranee)."Mai come in questa congiuntura - dice Loporcaro - è importante ribadire una cosa tanto ovvia quanto trascurata: il cibo è nella terra ed il cibo di qualità necessita di una cura per il suolo, cura e passione nella gestione dei campi, attenzione e innovazione nei vari processi di trasformazione. Ci rivolgiamo ai produttori ed ai trasformatori; alle aziende agricole stritolate da spese in rialzo e prezzi alla vendita in ribasso; alle persone costrette a comprare il pomodoro importato dall'altra parte del mondo perché non vengono favorite le filiere locali. Si tratta delle stesse che ogni giorno "votano con il portafoglio" scegliendo o meno cibo di qualità sostenendo i produttori locali. Si immagina questo incontro come un'occasione di confronto attivo e, per questo, si invitano al dibattito gli operatori del territorio, le associazioni di categoria e tutta la cittadinanza.A scuola si impara che l'agricoltura e l'allevamento sono il settore primario - aggiunge Loporcaro – Deve esserlo davvero anche negli obiettivi di una amministrazione locale, specie ad Altamura che vanta una tradizione ultracentenaria già ben sintetizzata nelle tre "L", Lino Lana Lenticchia e che è conosciuta, a livello mondiale, per il suo pane".