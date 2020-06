Giornata di prevenzione del coronavirus e del diabete con il camper dei Lions

Domenica 14 giugno fa tappa ad Altamura la campagna dei Lions per la giornata di prevenzione del coronavirus e del diabete.Su richiesta e previa prenotazione presso i club Altamura Jesce Murex e Puglia scambi giovanili, sarà possibile effettuare il test seriologico per la ricerca degli anticorpi al Covid-19 e il monitoraggio del diabete.L'iniziativa è organizzata in piazza Duomo, dalle ore 9 alle 13, presso il camper dei Lions. L'iniziativa è patrocinata dal Comune.Per prenotazioni: 3388125445 - 3383714002.