Fotografia e design si fondono nell'evento “Anima Ceramica” di Quartarella

Sabato 16 dicembre, presso il centro edile Quartarella s'inaugura, con vernissage alle ore 18.30, la mostra "Anima ceramica" di Giovanna Crise. L'esposizione resterà negli spazi showroom sino al 21 gennaio 2023.Una mostra introdotta da queste parole: "Abbandoniamo la sensazione di staticità che la ceramica spesso porta con sé e prepariamoci ad accogliere una rappresentazione del tutto innovativa, che vuole essere stimolo di apertura visiva e mentale"."Anima ceramica" - espressione del calendario Quartarella 2024 - è a cura di Giovanna Crise, presente al vernissage. In questa mostra l'artista elabora un sapiente mix di urban photography e motion design da scoprire, mese dopo mese, curiosando al di là del "Play me".Giovanna Crise è una designer multidisciplinare con la passione per il motion design, la grafica, il web e l'exhibit design. Nata a Trieste nel 1994, si laurea in Design e Comunicazione Visiva nel 2017 al Politecnico di Torino realizzando un programma di eventi culturali sul territorio in occasione di Torino Graphic Days, continuando a lavorarci poi per un altro anno. E' Brand Strategist. Durante la pandemia, si è approcciata al motion design senza poi mai smettere e facendolo diventare un tratto caratteristico della sua arte e del suo lavoro.L'esposizione propone un "dialogo" insolito tra anima e materia, tra ceramica e ambiente, tra cartaceo e digitale. Pur rimanendo separati, due mondi apparentemente opposti si legano e traggono evidente vantaggio l'un l'altro, rendendoci consapevoli di come sia possibile rivoluzionare completamente la percezione degli ambienti che ci circondano. È a questo spettacolo che assistiamo quando si onora un materiale così antico come la ceramica, inserendolo in un contesto spoglio o grezzo, o in un altro già bello e accogliente. I decori della ceramica prendono vita e restituiscono dinamicità all'ambiente in cui sono inseriti. La ceramica arricchisce, completa, enfatizza. Altre volte, ne è imprevedibile elemento di rottura. Sempre, ne eleva, con colori ed eleganza, la bellezza.