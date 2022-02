Religione Festa di San Biagio, messa in Cattedrale e distribuzione del pane votivo

In festa la comunità e la confraternita di San Biagio con la ricorrenza del santo protettore della gola.Per ragioni di capienza le celebrazioni si svolgono in Cattedrale. Giovedì 3 febbraio, alle 19, è in programma una santa messa presieduta dal vescovo Giovanni Ricchiuti, con benedizione della gola. Al termine della celebrazione, la confraternita guidata dal priore Giacomo Popolizio distribuisce il pane votivo.A causa delle restrizioni sanitarie, si osservano tutte le precauzioni anti-Covid. Le celebrazioni hanno un tono minore rispetto al passato ma sono ugualmente sentite dalla comunità di San Biagio.