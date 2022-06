Elezioni Ordine degli ingegneri, un incontro pubblico ad Altamura

Sono in corso le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari - Quadriennio 2022-2026.Nell'ambito delle elezioni, un incontro è stato organizzato presso il Comune dal gruppo di candidati OX che sta tenendo incontri in diversi Comuni della provincia di Bari per incontrare gli iscritti direttamente nelle varie città e sul territorio.Martedì 21 giugno, alle ore 18.00, fa tappa ad Altamura per un incontro pubblico.