"Dalle mura sensibili della casa al fondamento del diritto": convegno della Fidapa

Sabato 20 aprile, ore 18, ex Monastero Santa Croce (via Santa Croce 16, nel centro storico).Convegno sul tema: "Dalle mura sensibili della casa al fondamento del diritto"."Vivere la casa come luogo fondativo del rispetto e lo Stato come luogo del diritto, è forse oggi un'utopia? Noi pensiamo di no", spiega l'associazione organizzatrice. Questo il tema di un convegno della Fidapa Bpw di Altamura. Tra gli interventi, la psicologa dell'abitare, Donatella Caprioglio, e Antonio Incampo, filosofo del diritto.