Corpi narranti: per Spazi in movimento ampio programma di proiezioni di videodanza

Domenica 27 febbraio all'Agorateca di Altamura, per la serie di appuntamenti "Spazi in movimento" a cura dell'associazione "Corpi narranti", a partire dalle ore 17.30 è di scena la videodanza con proiezioni e momenti di approfondimento.Questa arte è in grado di unire la tecnologia video, la fotografia, la musica, la cinematografia e il movimento. In "The Great Ghosts" di Louise Narboni e Yoann Bouregois tutti questi elementi si fondono con maestria con la fisica, la filosofia e l'architettura. Non è un caso che il lungometraggio sia stato presentato nel 2020 alla Biennale di Venezia. I due protagonisti del film pluripremiato spagnolo "Time Code" sono in grado di creare poesia in movimento pur restando in un contesto ripetitivo, banale.Partecipazione gratuita.Qui l'intero programma (copia-incolla indirizzo per aprire): https://fb.me/e/2QtacDHik