Convegno su “Le sfide della sostenibilità per le imprese e le professioni”

"Le sfide della sostenibilità per le imprese e le professioni". Questo il titolo di un incontro che intende approfondire gli scenari e le opportunità in campo economico. L'appuntamento è in programma presso la sala consiliare del comune di Altamura, Martedì 11 marzo, con inizio alle ore 17,30.All'iniziativa, porteranno i propri saluti il sindaco di Altamura Vitantonio Petronella e quello di Gravina Fedele Lagreca. A relazionare nel corso dell'incontro moderato da Giuseppe Ruggieri, scouter di Porta Futuro Metropolitano, saranno:Elisa Geraci, avvocato, consulente d'impatto che parlerà di "rendicontazione di sostenibilità: lo standard unico europeo introdotto dal regolamento delegato EU- 2023/2772;Marilena Resta, chief value officer CSRD, specialista in sostenibilità e valutazione di impatto che relazionerà sul tema: "quali i vincoli e le opportunità per le PMI";Marco Sponziello, docente Unisalento, Pres. Ass.ne Next Eu e Ambasciatore del Patto Europeo per il clima che si occuperà de "Le società benefit: dal solo profitto al beneficio comune";Lucia di Bisceglie, presidente CCIAA che tratterà il tema de "l'albo della società benefit dell'area Metropolitana di Bari";Vito Genco, presidente del consorzio Mestieri Puglia, che concluderà gli interventi con "l'evoluzione delle figure professionali nella transizione sostenibile".Nel corso del dibattito sono previste le testimonianze aziendali di Michele Andriani, rappresentante legale della Andriani Spa; di Christian Divella, Ceo Divi srl e co-founder di Divi Company srl e di Marilisa Milano, Item Oxygen referente orientamento e informazione.