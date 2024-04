Convegno "Meridionalismo e Liberazione: Tommaso Fiore e la cultura della libertà"

Mercoledì, 24 aprile 2024, alle ore 17.00 presso Palazzo Baldassarre (via Fratelli Baldassarre, 1) ad Altamura, è in programma l'incontro seminariale "Meridionalismo e Liberazione. Tommaso Fiore e la cultura della Libertà", realizzato da Ipsaic - Istituto Pugliese Storia Antifascismo e Italia Contemporanea, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia. Dopo i saluti di Marco Bascapè, Soprintendente archivistico e bibliografico della Puglia, intervengono Vito Antonio Leuzzi (presidente dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea); Gabriella Falcicchio (docente di Pedagogia e referente del Movimento Nonviolento per la Puglia); Ferdinando Mirizzi, componente del Comitato Tecnico-scientifico Tommaso Fiore del Comune di Altamura; Michele Ventricelli, presidente del Comitato Tommaso Fiore 50; Silvio Teot, giornalista. Anna Gervasio, direttrice IPSAIC, coordina il convegno.Con questo momento di approfondimento si riflette sul meridionalismo e sulla cultura della libertà, in occasione dell'anniversario della Liberazione d'Italia anche attraverso la figura di Tommaso Fiore e i rapporti culturali che egli ha intrattenuto durante la sua esperienza.Nel Palazzo Baldassarre - sito della rete museale Uomo di Altamura - è esposta fino al 29 aprile la mostra su Tommaso Fiore "A lezione di libertà"