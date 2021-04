Bollino rosa: all'ospedale della Murgia due giornate dedicate alla salute della donna

Per la settimana della salute della donna, due iniziative sono programmate in Italia negli ospedali con il "bollino rosa" della Fondazione Onda tra cui l'Ospedale della Murgia "Perinei".Le iniziative della "(H)Open Week" coincidono con la giornata nazionale della salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, a cura di Fondazione Onda e Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.Martedì 20 aprile (dalle 9 alle 13) l'Unità operativa di Nefrologia, guidato da Gino Pallotta, terrà un incontro con visite e consulenze per la "Prevenzione delle malattie renali nelle donne in menopausa". Attenzione puntata su corretto stile di vita, sana alimentazione, costante attività fisica, veri cardini della prevenzione, anche della malattia renale. E' necessario prenotarsi (tel. 080.3108237) per accedere all'ambulatorio di nefrologia.L'unità operativa di Neurologia - di cui è responsabile Bonaventura Ardito - organizza il 23 aprile (dalle ore 9 alle ore 13) un incontro in videoconferenza sul tema "Fertilità, gravidanza e post-partum nelle donne affette da sclerosi multipla". La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale responsabile di danni irreversibili a carico della mielina; colpisce una fascia di età giovanile, quindi ha una ricaduta particolare su donne in età fertile desiderose di avere figli.