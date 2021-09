"Antichi e preziosi", al MAD mostra personale di Maria Cappiello e Pasquale Carlucci

Evento in corso

Presso la Casa dei mestieri del Mad - Murgiarti Design al Monastero del soccorso in corso Federico II di Svevia, dal 2 al 6 settembre si tiene la mostra personale di Maria Cappiello (restauratrice ed antiquario) e di Pasquale Carlucci (orafo, monili preziosi) dal titolo "Antichi e preziosi". Un'esposizione di antiquariato, preziosi d'epoca, in cui è stato dedicato anche uno spazio al cinema con manifesti e con i mobili di scena utilizzati nella fiction televisiva "Imma Tataranni" girata a Matera. Ingresso libero.Inaugurazione: 2 settembre, ore 19.30, con la partecipazione del regista e sceneggiatore Antonio Andrisani e del pianista Matteo Forliano.In programma: 5 settembre, ore 10.30, storie di un cantastorie con Donato Emar Laborante (evento consigliato per bambini).---> Presentazione del MAD <----