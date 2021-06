Al Gal apre la casa dei mestieri: progetto "Murgiarti Design"

Martedì 15 giugno, alle ore 19.30, presso il Gal Terre di Murgia - ingresso in corso Federico II di Svevia - si inaugura la "Casa dei mestieri". E' il progetto "Murgiarti Design" che vede insieme 18 artisti, artigiani e creativi.L'iniziativa dura tre mesi, sino al 15 settembre.La "Casa dei Mestieri" si svolge all'interno dei locali della ex Scuola Margherita di Savoia, su concessione del Comune di Altamura, vista l'indisponibilità del giardino dell'ex monastero del soccorso. Lo spazio è stato allestito con una mostra permanente collettiva. Inoltre sono previsti laboratori artistici ed artigiani ed è possibile ospitare altri artisti in esposizioni settimanali estemporanee.Uno spazio che si propone di essere anche un punto attrattivo per i visitatori che vogliono scoprire la città nell'ottica del "turismo esperienziale".