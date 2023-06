Alla Dimora Cagnazzi concerto di musica antica dell'Ensemble di Paniagua

Eduardo Paniagua Calderón direttore, flauti, salterio, percussioni, voce

César Carazo cantante, viola

Wafir Shaikheldin oud arabo, percussioni, voce

Pedro Burruezo mondol algerino, voce

Francesco Savoretti percussioni etniche

Sabato 23, ad Altamura, presso la Dimora Cagnazzi, e domenica 24 giugno a Santeramo, presso l'ex stabilimento vinicolo De Laurentis, nell'ambito della 22esima edizione di "Suoni della Murgia", è ospite l'"Ensemble di Paniagua", spagnolo di Madrid, in formazione di quintetto, che presenta "I trovatori delle 3 culture ai tempi di Alfonso X il Saggio". Inizio per tutti gli spettacoli alle 20.30. Ieri il concerto si è tenuto a Terlizzi, nella Chiesa della Madonna del Rosario.Il concerto di Santeramo è il primo di quattro appuntamenti, sempre all'interno del cartellone complessivo di Suoni della Murgia, che rientrano nei "Geo-eventi del Parco", promossi e sostenuti dal Parco nazionale dell'Alta Murgia nell'ambito delle azioni finalizzate alla valorizzazione dei luoghi dell'area naturale, candidata a essere inserita nella rete Unesco dei Geoparchi.Il brillante repertorio della ensemble Musica antigua di Paniagua è composto dalle cantigas di Alfonso X "Il Saggio", brani andalusi e gharnesi, canzoni sefardite... Trovatori delle tre culture in perfetta armonia e sincronia. Questo spettacolo è stato recentemente presentato in anteprima al Festival Internazionale di Musica Gharnati di Oujda (Marocco), sponsorizzato dall'Istituto Cervantes, con un grande riscontro da parte del pubblico e dei media marocchini. Uno spettacolo pieno di magia, poesia, lirismo e stimolante energia. I brani sono cantati in spagnolo, galiziano-portoghese, arabo e ladino o giudeo-spagnolo.Di seguito i componenti del quintetto:Per l'ingresso contributo di 5 euro.