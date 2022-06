Al Palazzo Santa Croce inaugurazione dell'info point turistico e del ciclo noleggio

Giovedì 16 giugno, alle ore 17.30, presso il palazzo dell'Ex Conservatorio Santa Croce, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni "Arci Stand By" e "Tour Couture", inaugurerà il nuovo Info Point turistico con servizio di ciclo noleggio nonché gli spazi multifunzionali destinati alle iniziative di cittadini ed associazioni presso il piano terra del prestigioso immobile storico sito nel centro antico della città.Intervengono:• Francesco Digregorio - ARCI "Stand by;"• Fabiana Dicuonzo - Antilia Gallery• Marinella Bozzetti - TourCouture• Silvia Sivo - A.R.T.I. Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione• Margherita Fiore - Assessore Cultura e Turismo Comune di Altamura• Francesco Tarantini - Presidente Parco Nazionale dell'Alta Murgia• Francesco Paolicelli - Presidente IV Commissione Consiliare Sviluppo Economico Regione Puglia• Rosa Melodia - Sindaca Comune di AltamuraEsposizione a cura di:• Capodoglio Stamperia d'Arte - presentazione della stampa peregrina, la sua filosofia e la pratica• Collettivo Simultanea - installazione site-spefic sulla sperimentazione di nuovi biomateriali derivati dagli scarti dell'industria alimentareIl progetto, sito presso Ex Conservatorio Santa Croce di Altamura, è vincitore "Luoghi Comuni – iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI finanziata dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili".Ingresso via S. Croce n. 14 - ingresso diversamente abili via Candido Turco 8.