Università: un premio alle giovani eccellenze

Stanziati fondi per gli studenti più meritevoli per l'anno accademico 2022-2023

Il Premio Giovani Eccellenze pugliesi arriva alla 5^ edizione. La Regione Puglia ha stanziato 200mila euro che saranno ripartiti e utilizzati, per l'esercizio finanziario 2022, per la concessione di borse di studio. Il premio economico sarà assegnato in favore di tutti gli studenti diplomati o laureati alla triennale che abbiano conseguito il titolo con il massimo dei voti e che risultino iscritti nell'anno accademico 2022/2023 ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma accademico di I o II livello di un'Università, ITS o Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademia di Belle Arti, Conservatorio) pugliese, indipendentemente dall'anno di corso e che decidano di proseguire gli studi, iscrivendosi ad università pugliesi.Una convenzione tra l'Arti (Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione) e la Regione regolerà la gestione della misura.