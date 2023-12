Scorie nucleari: i consigli comunali ribadiscono il "no"

La proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) 2023 per la realizzazione in Italia del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco tecnologico è il tema di un consiglio comunale straordinario che si terrà domani (venerdì 29 dicembre) a Matera, alle ore 10.30, nell'auditorium "R. Gervasio" in piazza del Sedile. Nella Carta sono inclusi i territori della Basilicata e della Puglia con 14 siti in Basilicata, 1 in Puglia (a Gravina in Puglia) e altri quattro a cavallo tra le due regioni (2 tra Matera e Altamura; 2 tra Matera e Laterza).Alla seduta sono invitati il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, i sindaci dei Comuni della Basilicata e della Puglia. Tra gli altri, parteciperà il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella.Sono previste le convocazioni dei consigli anche negli altri Comuni.La Puglia e la Basilicata e i rispettivi Comuni hanno già dichiarato il loro "no" nel 2021, con delibere di giunta e di consiglio.