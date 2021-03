Rimossi i bagni chimici in piazza Moro

Sono stati avviati dal Comune i lavori di sostituzione dei bagni chimici in piazza Aldo Moro. L'intervento si è reso necessario per lo stato indecoroso in cui i bagni versavano da tempo. Sono stati già rimossi."I lavori termineranno nei prossimi giorni", fa sapere l'amministrazione comunale.La gestione dei bagni pubblici ricade in un apposito servizio di custodia in cui sono compresi pure quelli in piazza Moro. Non erano più idonei allo scopo.