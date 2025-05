La piccola Fiorenza benedetta da Papa Leone XIV

Resterà un giorno memorabile per una famiglia altamurana. Questo pomeriggio, nella Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma, la piccola Fiorenza, di cinque mesi, è stata benedetta da Papa Leone XIV. Una fortissima emozione per i genitori e ne ha gioito anche don Giuseppe Loizzo, per questo momento felice per la sua nipotina. Erano a Roma per il Giubileo e per partecipare ad una delle prime celebrazioni del nuovo Papa.Il bollettino della Santa Sede ha riferito che questo pomeriggio il Santo Padre Leone XIV si è recato nella Basilica di San Paolo fuori le Mura per venerare il sepolcro di San Paolo. Quindi il Santo Padre si è rivolto ai presenti per introdurre la lettura di un brano della Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Poi, dopo un breve momento di silenzio, si è recato all'altare per venerare il Trofeo dell'Apostolo. Al termine, dopo la benedizione apostolica, il Papa si è congedato per rientrare in Vaticano.Nella processione di ritorno, il Pontefice ha salutato i presenti e si è fermato per benedire la piccola bambina altamurana. I genitori e don Giuseppe hanno ringraziato il Santo Padre. Una grandissima gioia per questo incontro molto bello e inatteso. Alla meraviglia del momento, si aggiunge la gioia per questa prima benedizione ad una bambina di Altamura.