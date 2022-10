Evaso dal carcere di Altamura, ritrovato dopo quasi un mese

E' stato rintracciato e arrestato nella provincia di Barletta Andria Trani il 57enne andriese che il 12 settembre scorso è fuggito dall'istituto penitenziario di Altamura. Una fuga quasi banale: mentre si trovava nell'area esterna per piccoli lavori di sistemazione del giardino, ha scavalcato il muro perimetrale facendo perdere le proprie tracce.Del suo caso si è occupata la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" nell'ultima puntata. Nel servizio è stato ipotizzato che l'uomo fosse in fuga con una giovane donna che negli stessi giorni è scomparsa, per un allontanamento che si presume volontario.L'uomo ha lo pseudonimo di "La volpe" perché a suo carico risultano già due evasioni.L'istituto di pena di Altamura è una sezione speciale, che dipende dall'amministrazione penitenziaria di Matera. E' riservato alla detenzione di reclusi per reati di natura sessuale, come nel caso dell'evaso, e persone a fine pena per reati di altra natura.