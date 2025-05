Così agisce la criminalità in provincia di Bari

La Direzione investigativa antimafia ha redatto la relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti nella lotta alla criminalità mafiosa nell'anno 2024. Il rapporto esamina la situazione regione per regione.Per la Puglia è confermata la situazione già accertata nelle inchieste degli scorsi anni. In provincia di Bari gli affari illeciti sono contesi tra i quattro clan principali della città di Bari: Capriati, Strisciuglio, Parisi-Palermiti, Diomede-Mercante. I quattro clan esportano i propri interessi ed estendono il loro raggio d'azione anche nella provincia, soprattutto per il traffico di sostanze stupefacenti, cercando inoltre la possibilità di investire i ricavi delle attività delittuose nel circuito economico legale. Per tale scopo possono stringere alleanze con referenti locali che, a loro volta, possono strutturarsi in gruppi criminali.Secondo la Dia, altri clan locali si sono radicati in vari Comuni della provincia, tra cui Altamura, e sono stati colpiti da operazioni anticrimine.Redatta una mappa esplicativa dell'analisi dei fenomeni mafiosi da cui emerge che