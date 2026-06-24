Social Video 9 minuti A Punto di Vista focus sulla vertenza Natuzzi

Vertenza Natuzzi sotto la lente di ingrandimento della trasmissione Punto di Vista.Una vicenda che sta tenendo in apprensione numerose famiglie del territorio murgiano e che riguarda il tessuto economico e sociale di questa terra.Per fare il punto della situazione, abbiamo invitato nei nostri studi il segretario regionale Fillea CGIL, Maria Franca Deleonardis.