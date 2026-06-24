A Punto di Vista focus sulla vertenza Natuzzi
A Punto di Vista focus sulla vertenza Natuzzi
Territorio

A Punto di Vista focus sulla vertenza Natuzzi

La rubrica per dare voce alla città

Altamura - mercoledì 24 giugno 2026 12.23
Vertenza Natuzzi sotto la lente di ingrandimento della trasmissione Punto di Vista.

Una vicenda che sta tenendo in apprensione numerose famiglie del territorio murgiano e che riguarda il tessuto economico e sociale di questa terra.

Per fare il punto della situazione, abbiamo invitato nei nostri studi il segretario regionale Fillea CGIL, Maria Franca Deleonardis.
  • Gruppo Natuzzi
  • Cgil
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