Territorio
A Punto di Vista focus sulla vertenza Natuzzi
La rubrica per dare voce alla città
Altamura - mercoledì 24 giugno 2026 12.23
Vertenza Natuzzi sotto la lente di ingrandimento della trasmissione Punto di Vista.
Una vicenda che sta tenendo in apprensione numerose famiglie del territorio murgiano e che riguarda il tessuto economico e sociale di questa terra.
Per fare il punto della situazione, abbiamo invitato nei nostri studi il segretario regionale Fillea CGIL, Maria Franca Deleonardis.
Una vicenda che sta tenendo in apprensione numerose famiglie del territorio murgiano e che riguarda il tessuto economico e sociale di questa terra.
Per fare il punto della situazione, abbiamo invitato nei nostri studi il segretario regionale Fillea CGIL, Maria Franca Deleonardis.