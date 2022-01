Università di Bari, convegno finale sul progetto "Acquacoltura pugliese"

Mercoledì 26 gennaio, alle ore 10:00, presso l'aula magna del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro il Convegno Finale del progetto "Acquacoltura pugliese 4.0 – Progetto per lo sviluppo dei siti e infrastrutture legati all'acquacoltura pugliese e per la riduzione degli impatti ambientali degli interventi – Misura 2.51 (ai sensi dell'art. 51 Reg. UE 508/2014)" finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del Programma FEAMP 2014-2020.Vista la situazione pandemica attuale, il convegno finale sarà realizzato in presenza solo ed esclusivamente per i partner di progetto ed i relatori, nel rispetto delle normative anti Covid, garantendo la partecipazione online a tutti coloro che vorranno seguirlo in streaming al seguente link: https://meet.google.com/ukg-driz-itgL'incontro è rivolto ai rappresentanti regionali, provinciali e comunali e ai diversi stakeholder del settore della maricoltura, sia pubblici che privati. L'evento sarà occasione per confrontarsi sui risultati ottenuti e sulle diverse criticità riscontrate e per illustrare le possibili progettualità future del settore dell'acquacoltura pugliese. Verranno, pertanto, illustrate le aree marino costiere ritenute particolarmente idonee per lo sviluppo di nuove attività di maricoltura e per l'implementazione di quelle già esistenti.AULA MAGNA del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Campus Universitario Via E. Orabona 4 - BARIModera CARLUCCI Roberto Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Biologia Responsabile di Attività di RicercaInterventi istituzionali:PENTASSUGLIA Donato - Regione Puglia - Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;NARDONE Gianluca Regione Puglia - Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;CAMPANILE Domenico Regione Puglia - Referente Regionale dell'Autorità di Gestione Nazionale FEAMP.Enti di ricerca:CENTODUCATI Gerardo - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Coordinatore di Progetto e Responsabile WP0;PETROSILLO Irene - Università del Salento, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Coordinatrice Responsabile WP1; ALBENZIO Marzia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università di Foggia, Coordinatrice Responsabile WP2GOFFREDO Elisa - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Coordinatrice e Responsabile WP3SPECCHIULLI Antonietta CNR, Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine di Lesina, coordinatrice Responsabile WP4UNGARO Nicola Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Regione Puglia. responsabile Scientifico di Unità e relatore WP5