Ribalta d'arte: "Desde el alma", parole e suoni sulle note del tango argentino

L'associazione culturale "Camera con vista" organizza ad Altamura la rassegna "Ribalta d'arte" in quattro appuntamenti, a cura dell'eclettica artista Anna Rita Del Piano.La prima serata è in programma il 21 giugno, a partire dalle ore 9.30, nel cortile del Liceo Cagnazzi in piazza Zanardelli 30. S'intitola "Desde el Alma" e prevede la presentazione di un libro e un concerto.Si parte con la presentazione di "Rosis Melo nel panorama del Tango Argentino" da parte della scrittrice Maria Albano. L'accompagnamento musicale è affidato ad un quintetto d'archi con arrangiamenti del maestro Angelo Raffaele Basile. Partecipano i ballerini professionisti Fabrizio Bottone e Michela Fabbiano.Voce, testi e regia di Anna Rita Del Piano.In locandina tutti i protagonisti.