Presentazione libri Presentazione libro su Maria Colamonaco e concerto in Agorateca

Il 28 agosto, alle ore 20.00, la Confconsumatori di Altamura organizza presso l'Agorateca di Altamura la presentazione del libro "Maria Colamonaco - la politica al femminile in Puglia". L'incontro, inserito nell'ambito della rassegna della Confconsumatori di Altamura "Libro a km zero", è organizzato in collaborazione con l'associazione Suoni della Murgia, sarà seguito da un bel concerto musicale.Ingresso libero fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti-Covid.