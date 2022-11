Presentazione libri Presentazione di un libro su don Tonino Bello, un uomo per questi nostri giorni

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 18.00, presso la Villa Belvedere è in programma l'incontro "Don Tonino Bello: uomo per questi nostri giorni" organizzato dall'associazione "Donne in" e dalla Libreria Editrice Vaticana (Levi). Viene presentato il libro "Testimone e maestro di virtù" di mons. Domenico Cornacchia, vescovo della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi.L'iniziativa si svolge secondo il seguente programma.