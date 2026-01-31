Il mondo “fuori luogo” di Angelo Accardi in mostra ad Altamura

MOSTRALook behind you I Angelo Accardia cura di Francesco TaccognaApertura al pubblico: 31 gennaio – 28 febbraio 2026Art Immagine – Altamura (BA)Venti opere fra scultura e pittura ed una narrazione visiva in bilico tra quotidiano e immaginazione. Dal 31 gennaio al 28 febbraio 2026, la galleria Art Immagine espone Look Behind You, mostra personale di Angelo Accardi, un progetto che riunisce una selezione significativa di opere appartenenti ai cicli City of Angels e Under pressure, Misplaced e Blend.Look Behind You è un invito esplicito e inquieto: voltarsi, mettere in discussione il punto di vista, interrogare ciò che normalmente resta ai margini dello sguardo. È proprio in questo spazio di scarto che si colloca la ricerca di Accardi, artista capace di raccontare il presente attraverso una figurazione colta, ironica e profondamente critica. Le sue tele sono scenari sospesi tra realtà e finzione, ambienti museali, interni domestici e paesaggi urbani osservati come da una telecamera nascosta, filtrati da una pittura stratificata, vibrante, carica di tensione narrativa.Il simbolo è la chiave di accesso a questo universo visivo: figure "fuori luogo", presenze stranianti, animali monumentali e personaggi della storia dell'arte convivono in composizioni che rivelano una realtà altra, nascosta sotto la superficie del quotidiano. Le opere della serie Misplaced, presentate in mostra in formati importanti, confermano la capacità di Accardi di trasformare l'immagine in una riflessione sul disorientamento contemporaneo, sull'identità e sulla perdita di coordinate culturali. Accanto alla pittura, la mostra accoglie anche una selezione di sculture. Dal 2015, infatti, il mondo Misplaced prende corpo e volume: struzzi, rinoceronti e presenze ibride realizzati in metallo laccato, cromo e PVC abitano lo spazio espositivo imponendo un silenzio carico di significati. Sono opere che osservano e mettono in discussione, che coinvolgono lo spettatore in una relazione diretta e destabilizzante. La scultura diventa così una naturale estensione della ricerca pittorica, un passaggio ulteriore verso una dimensione immersiva e concettuale ancora più complessa.Con Look Behind You, Angelo Accardi conferma la forza di una poetica capace di attraversare linguaggi, epoche e immaginari, costruendo vere e proprie conversazioni visive che si estendono nei secoli. Giocosa e inquieta, ironica ed elegante, la sua opera continua a interrogare il nostro tempo con uno sguardo lucido e sorprendentemente attuale.L'inaugurazione della mostra si terrà sabato 31 gennaio alle 18:30 con l'intervento critico di Giuseppe Marrone.BIOGRAFIA DELL'ARTISTAAngelo Accardi (Sapri, 1964) è uno dei protagonisti più riconoscibili della scena artistica contemporanea europea. Dopo una breve esperienza all'Accademia di Belle Arti di Napoli, avvia all'inizio degli anni Novanta una ricerca autonoma sulla figurazione a sfondo sociale, sviluppando un linguaggio pittorico personale e immediatamente identificabile. Le sue opere, caratterizzate da visioni surreali innestate su scenari realistici, mettono in dialogo cultura pop, storia dell'arte e inquietudini del presente.Nel 2011 la serie Misplaced viene esposta al Padiglione Italia della 54ª Biennale di Venezia, segnando una svolta decisiva nella sua carriera internazionale. Accardi espone regolarmente in prestigiose gallerie e fiere d'arte in Europa e nel mondo. Pittura e scultura convivono nella sua ricerca come strumenti complementari di una narrazione ironica, colta e profondamente contemporanea.SCHEDA INFORMATIVAMostra: Look behind you di Angelo AccardiSede: Galleria Art Immagine, Corso Umberto, 59 - Altamura (BA)Inaugurazione: 31 gennaio 2026, ore 18.30Apertura al pubblico: 31 gennaio – 28 febbraio 2026Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00Ingresso: gratuito