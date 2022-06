"Grazie presidente", il raduno delle Università popolari per la terza età

Grazie"

Venti anni fa la Puglia si dotava della legge di riconoscimento delle Università popolari per la terza età, luoghi di formazione permanente per la terza età (e oggi si dice anche quarta età). Il primo firmatario fu Pietro Pepe.Il Consiglio regionale della Puglia ha organizzato una serie di appuntamenti. Uno dei principali è "Thank President", il primo raduno dei presidenti delle Università della Terza Età organizzato dall'Università Popolare della Terza Età "Leonardo Barnaba" di Altamura (Presidente Rachele Cristina Indrio) con il coordinamento di Marina Angelastro. Il raduno si tiene il 29 giugno, dalle ore 10, presso le Officine Cantelmo a Lecce.Avviato dalla REGIONE PUGLIA un cospicuo percorso di partecipazione attiva delle UTE da oltre due mesi, dopo il check in, dalle ore 11.00 in poi ciascun Presidente (in modo congiunto e condiviso) esprime una riflessione sugli Istituti di Formazione Permanente. Attraverso un appassionante Speech di soli tre minuti ad Università (in collegamento da remoto anche una rappresentanza di UTE nazionali), "Thank PRESIDENT" approvato ed elaborato da REGIONE PUGLIA, dà un elevato valore alle tematiche più rilevanti della Terza Età: Partecipazione Attiva, Collaborazione, Intergenerazionalità, Multiculturalità, Valorizzazione della Memoria.Dopo i saluti della Presidente del Comitato organizzativo della UTE "Leonardo Barnaba" di Altamura Rachele Cristina Indrio, la coordinatrice Marina Angelastro ha il compito di mettere in scena un moderno storytelling (lungo vent'anni) di efficacia, autorevolezza e rivoluzionari paradigmi di pensiero. Ogni personale e variegato Speech condivide sul palco di "Thank President" il tripudio, da parte della Regione Puglia, a tutti i Presidenti, ai loro traguardi raggiunti e alle ambiziose progettualità sociali da emulare, promuovere e diffondere fra le nuove generazioni.Previsto l'intervento della presidente nazionale dello YdR Laura Toffolo, che richiama le esperte leccesi Carla Giugola e Birmi Maria Grazia, per allietare le due ore (ore 11-13) di una mattinata consacrata alla condivisione di esperienza, concretezza, abilità, appartenenza ed esempio di vita delle Università della Terza Età.Presente a Officine Cantelmo Lecce anche una delle più fibrillanti Associazioni impegnate nell'ambito delle Università: ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), presieduta dal Consigliere Regionale Puglia - Galatina, Gallipoli e Casarano - Daniele De Martinis. E a testimonianza di un grande ed incommensurabile gesto di umanità, anche i Presidenti di "Thank PRESIDENT" sostengono i giovani che, dai 18 ai 35 anni, scelgono di tipizzarsi. Nonni e nipoti uniti per salvare la vita a chi smarrisce ogni speranza.In virtù di un futuro e virtuoso piano prospettico della Regione Puglia verso le UTE, la pletora dei Presidenti a fine evento acclama, con un "collettivo, colui che, con impegno e dedizione delle proprie Dirigenti, ha messo in moto la più grande e smisurata macchina organizzativa finalizzata alla celebrazione del Ventennale della L.R. 14/2002: l'Assessore Sebastiano Leo. Conclude l'assessore con delega di Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Formazione e Lavoro, Università e Scuola. Memori per quanto ricevuto, tutti gli "Uters" narrano emozioni e gratitudine verso chi, con quotidiano impegno politico individuale e Team dall'alto valore deontologico collettivo, genera la grande bellezza della Cultura.