Storia e cultura Giornata della memoria: incontro in streaming "Memoria (R)esistenti"

Lucia Perrone - Anpi Altamura - "Memoria storica e l'impegno dell'Anpi"

Contributi e riflessioni di alcuni studenti delle scuole altamurane

Adelmo Cervi - memoria vivente dell'eccidio nazifascista dei sette fratelli Cervi

Video da Israele di Talya Klayner-Dayagi - Ass. familiari Jewish Pioneers prigionieri di guerra "Sulle orme di Bandi Bachi" - I prigionieri ebrei del Campo 65 e la Shoah

Domenico Bolognese - Associazione Campo 65 - "Il fascismo non abita più qui. Tracce e ferite del nostro passato"

Isabella Insolvibile - Fondazione Museo della Shoah - "La memoria del passato e l'impegno del presente"

Rosa Melodia - sindaca di Altamura - "La Memoria e il ruolo delle amministrazioni locali"

Per la giornata della memoria, l'Anpi (associazione nazionale partigiani) e l'associazione Campo65, con il patrocinio del Comune organizzano l'incontro in streaming (da remoto) "Memorie (R)esistenti). Diretta streaming dai canali Facebook e YouTube dell'Anpi Altamura e dell'associazione Campo 65.Programma:Coordina Filippo CasanovaContributo musicale in video"Sotto la lanterna" Lili Marleen: Antonio Dambrosio (arrangiamento e percussioni), Connie Valentini (voce)