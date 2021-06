Attività per bambini e osservazione del cielo a Lamalunga

Osservazione del cielo, passeggiate per i bambini e possibilità di visitare anche oltre le ore 19 l'esposizione sul carsismo, sui minerali e sulla grotta di Lamalunga presso il centro visite dell'Uomo di Altamura.Sono due iniziative organizzate a Lamalunga (s.p. 157 per il Pulo, km 2). Due le date, con orario dalle ore 19.00 alle 21.30.Il 20 giugno è in programma "Alt-ramonto", una serata di osservazione del cielo dalla collinetta sovrastante la masseria di Lamalunga. Sicuramente un appuntamento da non perdere per i bambini, in un luogo suggestivo, prima del solstizio d'estate.Il 24 giugno è in programma "LamaLUNgA al plenilunio" per osservare la luna piena.In entrambi i casi, per tutte le info e le prenotazioni: 3396144164.Ad accompagnare i bambini Donatella Ventura, insegnante e guida, sempre disponibile e accogliente e soprattutto molto amata dai piccoli a cui dedica tutte le attenzioni. Le iniziative hanno come unico fine quello di far conoscere le bellezze del territorio e il patrimonio culturale, storico-archeologico, naturalistico. Non solo per i visitatori, sono anzi serate pensate anche per gli altamurani così da essere "turisti della propria terra".