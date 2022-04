Amici del cuore, domenica di prevenzione delle malattie cardiovascolari

Domenica 1 maggio l'associazione "Amici del Cuore" ha organizzato uno screening (monitoraggio) a scopo preventivo con prelievo di sangue e relativo esame per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Saranno eseguiti 100 esami presso la sede associativa in vico Mercadante, a pochi passi dal corso Federico II di Svevia.L'esame è gratuito per i soci mentre coloro che non sono soci possono eseguirlo versando un piccolo contributo. Appuntamento dalle 9 alle 11.30, ovviamente a digiuno.Presente una cardiologa per fornire ulteriori informazioni sulle malattie cardiovascolari.