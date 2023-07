Altamura al cinema: proiezione di Profeti con Jasmine Trinca, film girato anche nella Murgia

La decima edizione della rassegna "Altamura al cinema" si apre il 3 luglio alle ore 21 con la proiezione del film "Profeti", di Alessio Cremonini, con Jasmine Trinca. Il film è ambientato in Siria ed è stato girato in Puglia. Alcuni set sono stati allestiti nella Murgia: ad Altamura alcune scene sono state girate nelle località Murgia Franchini e Taverna Santa Teresa.Presente alla proiezione Raffaele Petrone, direttore di produzione della Dinamo Film, che ha collaborato alla realizzazione della pellicola come ispettore di produzione. Al film, prodotto da Lucky Red e Cinema Undici con Rai Cinema, ha partecipato un gruppo di comparse altamurane. Alla scelta dei set ha collaborato Donato Laborante, in arte Emar."Profeti" racconta la storia del confronto e scontro fra Sara (Jasmine Trinca), una giornalista italiana in Medio Oriente rapita dall'Isis durante un reportage di guerra in Siria, e Nur (Isabella Nefar), giovane 'foreign fighter' moglie di un miliziano del Califfato che tiene prigioniera la prima nella sua casa costruita in un campo di addestramento. Il regista ha utilizzato alcune location pugliesi per ricostruire il paesaggio tipico del Medio Oriente e della Siria. Ad Altamura ci sarà una delle prime proiezioni del film nel territorio. Jasmine Trinca per questo film è stata candidata come migliore interprete femminile ai Nastri d'Argento. Alessio Cremonini è stato premiato con il David di Donatello come regista esordiente per il film "Sulla mia pelle" incentrato sulla tragica vicenda di Stefano Cucchi.