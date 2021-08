Al centro visite di Lamalunga trekking sotto le stelle... cadenti

Serata di trekking sotto le "stelle cadenti" al centro visite di Lamalunga. Potrebbe essere la serata giusta per vedere le scie luminose delle Perseidi. Un'altra iniziativa che valorizza il territorio con l'osservazione del cielo e una sana passeggiata.Il 12 Agosto, a partire dalle ore 19.30, è in programma un'escursione dal centro visite di Lamalunga al belvedere di Lamalunga, con esperto astrofilo e guida. Appuntamento consigliato per famiglie con bambini, curiosi e appassionati del proprio territorio.Occorrente: abbigliamento comodo, torcia, telo da campeggio e... tanti desideri.Costo: 5 euro adulto, 3 euro bambino; ticket comprensivo di visita guidata al museo dell'Uomo di Altamura. Prenotazione obbligatoria al 339.6144164.